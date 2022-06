Tutto quello che c’è da sapere sul weekend delle Frecce Tricolori

Manca poco più di una settimana all’inizio di uno degli eventi più attesi dell’estate sul Lago Maggiore. L’esibizione delle Frecce Tricolori è in programma nel weekend del 9 e 10 luglio ad Arona (No) e la macchina organizzativa sta mettendo a punto i dettagli dell’ “Aronairshow del Lago Maggiore 2022”.

A rivelare le prime anticipazioni sul programma è il vice sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli:

“Sabato 9 luglio e domenica 10 luglio dalle ore 14.20 si esibiranno: 3 AEREI IDROVOLANTI aeroclub Como (Arrivo singolo non in formazione) – HH139A DIMOSAR (elicottero AM) – T6 – STEARMAN WING WALKER – SUKHOI 31M – ELICOTTERO LEONARDO – CAP 231 per concludere alle ore 16,00 con lesibizione delle Frecce tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale dellAeronautica Militare.Va precisato che sabato 9 luglio il programma di volo sarà speculare alla domenica, ma non sarà presente l’esibizione STEARMAN WING WALKER e il fumo delle Frecce Tricolori sarà bianco”.

Come raggiungere Arona:

In occasione dello spettacolo #Aronairshow è stato potenziato il servizio ferroviario aumentando le corse dei treni da e per Arona sulle linee ARONA- NOVARA e MILANO DOMODOSSOLA. A fronte lago è stata prevista un’area dedicata alle persone diversamente abili (in zona Glicine – ex pista di pattinaggio c/o ponticello imbarcadero) dove verranno anche forniti tappi auricolari anti rumore offerti dalle farmacie locali per ridurre il livello dei suoni. Sempre per le persone diversamente abili è stata prevista un’area di sosta dedicata.

È stato inoltre predisposto un piano parcheggi estremamente ampio in svariati luoghi della città di Arona , a Dormelletto (Gigante), a Oleggio Castello (in Via Monte Oleggiasco di fronte alla sede dellAssociazione Pro Oleggio Castello) con servizio navetta fino ad Arona (via Vittorio Veneto – zona Laica) e a Castelletto Sopra Ticino per camper (zona Pala Eolo)”.

Iniziative correlate ad Arona

In entrambe le giornate sarà possibile ammirare la mostra personale di Andrea Gnocchi, artista di Gallarate e autore delle tele che hanno contraddistinto la campagna di comunicazione delle tre edizioni dell’Aronairshow, mostra che sarà visibile presso la sede della Pro Loco (dietro Ufficio Turistico) dalle ore 10.00 alle ore 20.00;

Nei due giorni sarà presente inoltre un simulatore di volo dell’Aeronautica con stand dedicati nellarea dei giardini pubblici.

Certamente da non perdere sarà la cerimonia di saluto dei piloti delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale, in programma per sabato 9 luglio alle ore 18.00 presso Largo Alpini dItalia nel centro di Arona.

