Quorum irraggiungibile, non passano i referendum sulla giustizia

Alle 19 era abbastanza chiaro, alle 23 è una certezza: i cinque referendum sulla giustizia proposti da Lega e Radicali non hanno raggiunto il quorum del 50% più uno degli aventi diritto e dunque non sono validi, qualunque sia il risultato tra favorevoli e contrari.

Alle 19 il dato sull’affluenza, per quanto riguarda i quesiti referendari, era fermo al 14% a livello nazionale (15% in provincia di Varese)

Alle 23 i primi exit poll, danno la forbice sull’affluenza tra il 19 e il 23%.

Lo spoglio delle schede per i 5 quesiti referendari prenderà il via appena espletate le operazioni previste ai seggi, mentre per le consultazioni amministrative si inizierà lo spoglio alle 14 di domani, lunedì 13 giugno.

(in aggiornamento)