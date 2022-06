I ragazzi del cricket portano un trofeo a Busto Arsizio

Busto Arsizio ha un nuovo sport in cui eccelle: è il cricket. Grazie alla squadra Busto cricket club, composta da ragazzi dello Sri Lanka, e che nei giorni scorsi, a Milano, ha preso parte al torneo Oba Katuneriya al quale hanno partecipato ben 26 squadre. Purtroppo hanno perso in finale ma hanno portato un trofeo a Busto Arsizio.

Il cricket è uno sport molto più diffuso di quanto si pensi anche se da noi non ha tradizioni mentre in Sri Lanka e in altri paesi asiatici è molto diffuso o addirittura sport nazionale.