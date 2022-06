“Smart Border 4 Future”: si conclude nelle scuole luinesi il progetto sulla mobilità sostenibile

«L’amministrazione comunale di Luino intende promuovere e implementare la formazione nelle scuole anche per i prossimi anni scolastici. Quando si parla del Progetto Smart Border, non ci si riferisce solo a un’infrastruttura fatta di parcheggi di interscambio – ha chiosato il primo cittadino Enrico Bianchi – bensì rappresenta una visione, uno stimolo per cambiare il modo di concepire il trasporto affinché diventi sempre più sostenibile nell’ottica del rispetto dell’ambiente e salvaguardia del pianeta».

Nell’ambito del progetto pubblico finanziato dal Programma Interreg Italia–Svizzera 2014-2020 e promosso dal Comune di Luino insieme con il Comune di Gambarogno, il team di Smart Border ha creato un percorso necessario per coinvolgere le scuole del territorio.

Il progetto è volto a sviluppare il dialogo nella pianificazione strategica nell’ambito della regione dell’alto lago Maggiore e del lago Ceresio occidentale. Questo per agevolare e promuovere il trasporto pubblico (su ferro e gomma) nonché per diffondere la mobilità dolce, quale opportunità di miglioramento della qualità della vita dei cittadini dell’area, valorizzando le risorse naturali e paesaggistiche e mitigando così l’impatto del trasporto individuale motorizzato dei lavoratori transfrontalieri.

Come ormai noto, la mobilità è uno dei principali fattori critici di rischio per il territorio, non più sostenibile. In questo contesto per il tavolo di governance un obiettivo fondamentale è stato quello di puntare su diversi target con diverse iniziative.

Per questo Smart Border ha portato in campo un progetto dedicato alle scuole: Smart Border 4 Future, l’iniziativa che punta a sensibilizzare le future generazioni sul tema della mobilità sostenibile. Uno degli aspetti più sani e interessanti di questa attività è il messaggio che arriva alle generazioni più giovani, cioè che è possibile rendere il mondo più sostenibile attraverso semplici decisioni. Prendere consapevolezza di questo concetto sin da piccoli è un enorme investimento per il futuro dei ragazzi e della comunità.

Dal 22 febbraio scorso il tema della mobilità, la visione e la missione del progetto Smart Border sono stati presentati in 11 classi delle scuole elementari e medie di Luino e in 3 classi delle scuole elementari del Gambarogno: più di 250 bambini sono stati interessati a queste fasi iniziali del progetto.

Il primo passaggio è stato quello di coinvolgerli dando loro semplici informazioni riguardo il tema della sostenibilità e della mobilità. Attraverso il lavoro svolto con i docenti delle diverse classi, il progetto Smart Border 4 Future ha chiesto ai ragazzi di esprimere la propria creatività per la realizzazione di materiale grafico e/o videografico. I piccoli attori del futuro mostreranno così, attraverso questi lavori, la loro visione di mobilità sostenibile e sono stati anche chiamati alla creazione di una mascotte che andrà a identificare in maniera univoca e riconoscibile il progetto Smart Border, giunto ora nella fase finale di monitoraggio.

Il risultato di questa attività emergerà in un momento speciale all’interno dell’evento finale del progetto Smart Border che si svolgerà martedì 7 giugno a Luino: dalle 10 alle 14 a Palazzo Verbania, dove si potranno visionare i lavori realizzati dalla scuole di Luino e Gambarogno e assistere alla presentazione dei diversi progetti promossi da Smart Border, e dalle 14:30 alle 16:30 al Parco a Lago, dove saranno premiati i vincitori del concorso scuola Smart Border 4 Future.

«Tutti i cambiamenti profondi passano dalla scuola, dalle nuove leve. Sono gli studenti, i quali, sensibilizzati attraverso una mirata formazione e coinvolti attivamente con iniziative tipo Smart Border 4 Future, forniranno la linfa necessaria per creare terreno fertile ed avviare quel processo di trasformazione che passa anche attraverso una mobilità intelligente. – hanno continuato l’assessore ai Servizi Scolastici ed Educativi Antonella Sonnessa e la consigliera Erika Papa – Perché tutte le grandi transizioni passano attraverso la scuola, chiave di volta per quei cambiamenti ‘rivoluzionari».

Un pensiero comune a quello della consigliera Valeria Squitieri, che ha dichiarato di credere molto nel potenziale intravisto nel progetto Smart Border: «E’ in linea con gli obiettivi programmatici dell’attuale amministrazione ed è chiaro che è insita nel progetto l’idea di lanciare e raccogliere maggiori stimoli per portare avanti azioni concrete come il miglioramento del trasporto pubblico, sollecitando affinché si prediliga l’utilizzo dei mezzi collettivi a quelli individuali e cercando soluzioni per recarsi a scuola con mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta e predisponendo piani casa-scuola».

Per consultare il programma completo della giornata di martedì, cliccare qui