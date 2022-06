Solidarietà, sport e divertimento: Morosoccer 2022 è stato un successo

Una donazione cospicua al Il Millepiedi, tanto sport spalmato su tre giorni tra tornei per i grandi e quelli per i più piccoli, ottimo cibo e tanto divertimento. Morosoccer 2022 è stato un successo: di pubblico, di partecipazione, di solidarietà.

La festa organizzata per l’undicesimo anno dall’Asd Bidone negli spazi dell’oratorio di Morosolo (con un anno “in trasferta a Inarzo”) si è chiusa con la grande soddisfazione degli organizzatori che hanno trasformato il centro sportivo nel cuore della frazione di Casciago in un vero e proprio punto di ritrovo per tutta la comunità e per tantissime persone arrivate da ogni parte del territorio.

Tanti tornei organizzati. Quello di calcio si è concluso il sabato sera dopo lunghe battaglie sotto un sole caldo e una temperatura decisamente sfidante per gli atleti di ogni età che si sono messi in gioco: hanno vinto “I Maranza”, trascinati dai gol e dalle prestazioni di Michele Schieppati (classe 2002 della Varesina) e dalle parate dell’esperto Claudio Salati. Quello di basket si è concluso sabato pomeriggio con la vittoria dei Queentette, tra schiacciate, assist mirabolanti e giocate da vero playground.

Domenica mattina l’oratorio si è colorato di tantissimi bambini e ragazzi che hanno riempito i campi da calcio e basket con mini tornei, intervallati dalle esibizioni degli ospiti de Il Millepiedi guidate dal sempre coinvolgente Marco Palladini, con tanto di Inno d’Italia cantato da tutti i presenti in apertura, un momento davvero toccante grazie alle società Asd San Michele, PGS Elpis Biumo, Union Tre Valli, Varese Young Eagles e PGS San Carlo.

La cucina dei grigliatori Bidone ha deliziato i palati dei tantissimi presenti che hanno gustato e apprezzato le costine BBQ, i panini Pit Beef e la Picanha, ma anche le salamelle e il resto della proposta gastronomica, accompagnata da fiumi di birra, formaggi locali dell’Azienda Agricola La Motta e dai vini prodotti con uve casciaghesi di Emotion Wine di Roberto Bianchi. Buon successo anche per la camminata organizzata insieme a Pro Loco di Casciago e Strade Pulite attraverso i sentieri e le strade di Casciago e Morosolo, con sosta nei luoghi caratteristici del paese e da Federico Tesser, apicoltore con la sua azienda agricola Fonte Incantata e partner di Varesenews nel progetto “Un anno con le api”.

A rendere Morosoccer ancora più bello e significativo anche la parte destinata alla solidarietà, con la consegna di un assegno da 4500 euro a Il Millepiedi, cooperativa e onlus che si occupa di svolgimento di attività nel settore dell’assistenza sociale, con particolare attenzione alle persone disabili. Una parte dell’incasso sarà poi destinato alla parrocchia di Morosolo e alla Comunità Pastorale di Sant’Eusebio, i padroni di casa che hanno concesso l’utilizzo della struttura. Un ringraziamento doveroso all’amministrazione comunale di Casciago che ha affiancato gli organizzatori, a Varesenews che ha sostenuto l’iniziativa, ai casciaghesi e ai morosolesi che hanno partecipato alla festa e hanno sopportato i disagi viabilistici soprattutto sabato pomeriggio e sera. Infine un grazie a tutti gli sponsor e sostenitori vari che hanno permesso la buona riuscita di un evento che ormai è entrato nella tradizione di Morosolo.