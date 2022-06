Il temporale “non ci disseta”, nemmeno il Lago Maggiore risale

Ci ha dato un po’ di respiro, ma non ci ha tolto dai guai. La pioggia caduta tra ieri sera, giovedì, e questa notte è servita ad inaffiare prati e orti, ma certo non a rimpinguare le nostre riserve idriche o a far salire il livello del Lago Maggiore.

A fornire il quadro della situazione dopo i temporali di ieri è Paolo Valisa, del Centro Geofisico Prealpino: «Veniamo da una situazione molto critica – spiega il meteorologo- Una siccità pesantissima: sono stati i sei mesi dell’anno più secchi di sempre. Quindi questo temporale, e quelli che verranno stasera, cambieranno di poco la situazione. Basti pensare che la media della pioggia a giugno era di 147 mm, ora siamo a 60 mm».

Ecco quanto hanno registrato i pluviometri del Centro Geofisico Prealpino in provincia: a Varese sono caduti 25 mm di pioggia, nel punto più a Nord, a Zenna, 33 mm; a Luino 24 mm; in Valcuvia 19 mm; in Valganna/Brinzio 13 mm; a Gavirate 19,6 mm; a Brusimpiano 24 mm; a Caronno Varesino 16 mm; a Lazzate/Saronno non ha piovuto e a Tradate solo 1 mm; anche a Cassano Magnago ha piovuto poco, solo 3 mm; ad Arsago 12,7 mm.

«Le precipitazioni hanno fatto bene – dice ancora Valisa – ma avremmo bisogno di piogge più frequenti, che in questo momento non ci saranno. A parte un temporale questa sera, da domani tornerà il sole e le temperature si rialzeranno. Forse un’altra perturbazione arriverà a metà della prossima settimana».

Anche il Lago Maggiore non ha beneficiato di questo temporale: è salito di soli 2 centimetri, passando da -12 centimetri dei giorni scorsi, a -10 centimetri di oggi.