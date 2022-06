Il testo originale dell’ordine di Elon Musk ai dipendenti

Tutti ne parlano, ma pochi hanno letto i messaggi con cui Elon Musk ha ordinato a tutti i dipendenti delle sue aziende di tornare a lavorare in presenza. In quei messaggi c’è molto di più di un ordine contro il lavoro da remoto. Emerge uno stile ruvido, estremo, alieno a qualsiasi mediazione. Dato che si tratta dell’uomo più ricco del mondo, capace di decidere del destino di migliaia di persone e di influire su aziende e settori strategici per il futuro, è istruttivo andare alla fonte. Abbiamo recuperato per voi i messaggi incriminati, e confermati, e li abbiamo tradotti in italiano.

Il primo messaggio del 30 maggio è indirizzato all’Executive Team della Tesla e dice:

Oggetto: il lavoro da remoto non è più accettabile

Chiunque voglia lavorare da remoto, deve essere in ufficio un minimo (e intendo esattamente “minimo”!) di 40 ore alla settimana oppure deve andarsene dalla Tesla. Questa è una richiesta inferiore a quello che ci aspettiamo dai lavoratori nelle fabbriche.

Se ci sono collaboratori che forniscono un contributo eccezionale, per i quali questa richiesta risulta impossibile, io analizzerò e approverò personalmente eventuali eccezioni.

Inoltre, l’ufficio di cui sopra deve essere in una delle principali sedi di Tesla, non un luogo remoto e locale dell’azienda, non correlato ai doveri del proprio ruolo, ad esempio essere il responsabile risorse umane della fabbrica di Fremont, ma lavorare da un ufficio in un altro Stato.

Grazie. Elon.

Il secondo messaggio, mandato a breve giro a tutti i dipendenti di Tesla dice:

Oggetto: Per essere super-chiaro Ognuno alla Tesla è obbligato a lavorare un minimo di 40 ore alla settimana in ufficio. Inoltre, l’ufficio deve essere dove sono ubicati i colleghi diretti di lavoro, non qualche ufficio-fittizio da remoto. Se non ti presenti, assumeremo che ti sei licenziato.

Più sei in alto nella gerarchia, più visibile deve essere la tua presenza. Questa è la ragione per la quale ho vissuto così tanto tempo in fabbrica – in modo tale che gli operai sulle linee potessero vedermi al lavoro al loro fianco. Se non lo avessi fatto, Tesla sarebbe fallita molto tempo fa.

Ci sono ovviamente imprese che non richiedono questo livello di presenza, ma quando è stata l’ultima volta che hanno lanciato un prodotto veramente nuovo? Molto, molto, tempo fa.

Tesla ha creato, creerà e produrrà direttamente i prodotti più emozionanti e significativi di qualsiasi altra azienda sulla faccia della Terra. E questo non accadrà con una video chiamata.

Grazie. Elon.

Musk ha poi mandato messaggi simili ai dipendenti di Space X, la sua creatura per i voli spaziali. Parlava già anche ai dipendenti di Twitter? L’azienda che sta per comprarsi? Non è improbabile, visto che ha già detto che se non tornano a lavorare in presenza, il loro headquarter a San Francisco, che è praticamente vuoto da due anni, può essere trasformato in una dimora per senzatetto.

Chissà cosa ne pensa Parag Agrawal, il ceo di Twitter, che ha twittato a marzo che gli uffici avrebbero riaperto, ma i dipendenti avrebbero potuto comunque lavorare da casa se lo avessero preferito: Ovunque ti senti più produttivo e creativo è dove lavorerai e questo include il lavoro da casa a tempo pieno per sempre“.

Sembra che si sia aperto uno scontro tra visioni molto diverse. Forse potrebbero entrambi meditare insieme sui testi di Cicerone, Orazio, Ovidio, Budda: “Quasi in tutto la via di mezzo è la migliore”; “Est modus in rebus”; “Seguendo la via di mezzo camminerai sicurissimo”.