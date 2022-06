Varese Academy under 15, disco rosso nei quarti di finale

Termina nei quarti di finale l’avventura della formazione under 15 della Varese Academy alle finali nazionali di categoria: la squadra di coach Rocco, brava a superare lo spareggio per entrare nelle prime otto mercoledì ai danni di Verona, è stata eliminata dalla Virtus Bologna nel pomeriggio del 2 giugno.

Le Vu Nere hanno condotto la partita per tutto il primo tempo (Baiocchi 15 punti) guidando di 6 punti alla prima pausa e allungano a +8 all’intervallo lungo (20-28) complice un attacco biancorosso troppo poco produttivo. Nel terzo periodo però la Conforama si è ripresa e ha messo anche la testa avanti in più di una occasione, con Zanitelli (13 alla fine) autore di 9 punti nel quarto.

L’equilibrio è rimasto tale sino al 35′ circa quando Bologna è riuscita a guadagnare un vantaggio minimo ma solido grazie alla precisione dalla lunetta, mentre qualche errore di troppo ha condannato Bottelli e compagni. Si chiude così l’avventura delle under 15 varesine nel torneo organizzato in Friuli Venezia Giulia (presente anche la Robur, uscita di misura con Venezia allo spareggio per le Top 8), comunque a testa alta. Le semifinali saranno Trento-Virtus e Milano-Latina.

Settimana prossima (da lunedì 6) le Finali Nazionali maschili si sposteranno a Ragusa dove sarà in palio il massimo scudetto giovanile, quello della categoria Under19: anche in questo caso sarà di scena l’Academy Varese affidata a Stefano Bizzozi. Biancorossi inseriti nel girone B insieme alla stessa Virtus Bologna, a Treviso (prima avversaria: lunedì 6 alle 18) e ai napoletani di Casalnuovo.