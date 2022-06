A Volandia la consegna dei diplomi agli studenti di ITS Incom

Gli studenti dei corsi della Fondazione ITS INCOM Academy celebrano la conclusione del loro percorso formativo con la consegna dei diplomi.

Fondazione ITS INCOM Academy festeggia i diplomati sabato 18 giugno consegnando il diploma di Tecnico Superiore a 181 studentesse e studenti che negli scorsi anni hanno frequentato i corsi di Cloud Developer, Digital Communication e New Media Marketing.

La cerimonia, semplice e informale, si terrà nella mattinata di sabato in un contesto di profondo valore simbolico – Volandia – che accoglierà i diplomati insieme alle loro famiglie. “Il futuro è il lavoro che desideri”, il riferimento costante di tutti coloro che operano presso Fondazione INCOM, è confermato dal fatto che oltre al diploma le studentesse e gli studenti hanno già un contratto di lavoro grazie all’intenso operato di formazione e tirocinio svolto presso le aziende del territorio.

La festa, quindi, sancisce che ora sono realtà il loro desiderio di autonomia e indipendenza e l’aspirazione a progettare il proprio futuro. La presenza delle famiglie rende manifesta la sinergia di intenti tra Fondazione ITS INCOM Academy e il contesto affettivo degli studenti: istituzione formativa, aziende, famiglie hanno in comune la volontà e l’impegno di contribuire alla loro crescita professionale e umana e soprattutto al sogno di dare loro ali forti e audaci per volare alto nella vita.

Volandia è, quindi, luogo simbolico e di auspicio perché testimonia quanto può creare l’incontro tra impegno, genio e bellezza. Un messaggio che il presidente Benedetto Di Rienzo lancia come augurio per i festeggiati, consapevole che esso è condiviso dalla direttrice prof.ssa Maria Rosaria Ramponi, dal Comitato Tecnico Scientifico, coordinato dal professor Giacomo Buonanno e dai docenti.

A loro, si è unito Federico Benuzzi, professore di matematica e fisica e giocoliere, regalerà uno spettacolo per ricordare il valore della motivazione, il coraggio della fatica, la capacità dell’ironia, la scommessa di essere persone intelligenti e di cuore. A seguire, un rinfresco organizzato dagli allievi dell’Istituto Alberghiero Giovanni Falcone di Gallarate. Un momento di condivisione in cui ex-studenti e famiglie hanno potuto riunirsi e festeggiare la conclusione di questo percorso.

Per il prossimo anno ITS INCOM Academy si svilupperà ulteriormente soprattutto nell’ambito della formazione digitale con particolare attenzione a quelli che saranno i settori di sviluppo occupazionale con i corsi che fanno riferimento a tre aree tematiche: Nuove Tecnologie, Programmazione e Comunicazione. Le sedi saranno dislocate oltre che a Busto Arsizio, presso Malpensa Fiere e Campus Reti, anche a Milano e a Varese.

Informazioni e iscrizioni per le selezioni sono reperibili presso la sede a Malpensa Fiere, al numero di telefono 03311010995 e sul sito www.itsincom.it