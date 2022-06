Si è disputato sabato 4 giugno al circuito Big kart di Rozzano il Wheelchair Gp. Ideata e organizzata da Michele Sanguine, la competizione ha accolto partecipanti di ogni età, tutti a bordo della propria carrozzina elettrica o triride e pronti a dare il meglio di sé nella gara, ma soprattutto a trascorrere un pomeriggio di allegria insieme.

Galleria fotografica Wheelchair Gp, la gara all’insegna del divertimento a Rozzano 4 di 9

Il Wheelchair Gp di quest’anno è stato realizzato in collaborazione con Gardaland. Prezzemolo, la celebre mascotte, ha incontrato i partecipanti e ha donato 50 omaggi gratuiti validi per una visita al parco divertimenti. L’evento ha visto la partecipazione anche della Polizia di Stato della Questura di Milano, che con una volante ha fatto da apripista durante il giro di prova. A chiudere il giro è stata invece una Camaro gialla. A contribuire all’iniziativa, anche il comico Francesco Rizzuto, che ha animato il via della gara.

Non potevano certo mancare tutte quelle persone e quei momenti che accompagnano ogni grande evento sportivo. Anche questa volta al Wheelchair Gp ci sono quindi stati fotografo, videomaker, ragazze ombrellino, volontari, premiazione sul podio e tanti gadget in regalo donati dalle realtà del territorio, tra cui il museo del volo di Volandia. Il Wheelchair Gp è stato sponsorizzato dal palazzetto delle aste di Jerago.

«La giornata – racconta l’organizzatore Michele Sanguine – è stata fantastica, molto calda, e allo stesso tempo tutti i ragazzi e le ragazze, bambini e bambine ed adulti, vogliosi di gareggiare, hanno resistito anche con una temperatura intorno ai 35 gradi. È stato molto impegnativo organizzare questo evento, ci abbiamo messo tutti anima e cuore per far passare ai carrozzati una giornata di divertimento e di svago, che potranno ricordare con grande piacere. Allestire una evento così grande e coinvolgente dopo la pandemia è stato davvero una soddisfazione».

«Un grazie speciale – aggiunge Sanguine – va a Natale dello staff del kartodromo Big kart di Rozzano, che ci ha dato la possibilità di gareggiare all’interno della pista sempre con disponibilità e a costo zero».