A Garbagnate Milanese è un successo il 3vs3 di basket dedicato ad Alessio “Koeman” Allegri

L’1, 2 e 3 luglio, presso l’Oratorio San Luigi di Garbagnate Milanese, si è svolto il primo torneo di basket

“3vs3 con Koeman” promosso dall’Associazione ETS Alessio Koeman Allegri e realizzato con il patrocinio del Comune di Garbagnate Milanese.

Il torneo è stato realizzato in ricordo di Alessio Allegri, scomparso nel 2019, a soli 37 anni, durante una partita di basket, a causa di una cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, mai diagnosticata prima. L’Associazione ETS Alessio Koeman Allegri, costituita il 16 Giugno del 2021, è nata per aiutare la ricerca e la prevenzione delle patologie cardiache di origine genetica e sostenere iniziative ludico ricreative in ambito sportivo e scolastico, promuovendo interventi di utilità sociale.

Il torneo ha visto alternarsi 37 squadre, 185 giocatori divisi in 3 categorie (under 14/15, femminile e senior maschile), per un totale di ben 100 partite giocate. Il palcoscenico di questa tre giorni all’insegna di sport, amicizia e solidarietà è stato il campetto dell’Oratorio San Luigi di Garbagnate: un luogo molto speciale per l’Associazione Alessio Koeman Allegri.

Nel settembre dello scorso anno, grazie ai ragazzi di Streetartball Project e all’artista Alesenso, il Campetto è stato infatti riqualificato diventando una vera e propria opera d’arte, un regalo che l’Associazione ha voluto dedicare alla comunità garbagnatese dove Alessio è cresciuto. Per consentire lo svolgimento di tutte le partite è stato utilizzato anche un secondo campetto da Street messo a disposizione dagli amici della società cestistica di Marnate e dal Presidente Alberto Tomasich.

Il torneo è stata una vera e propria festa con un grande afflusso di persone tra curiosi e appassionati, e ha visto la partecipazione di molti ospiti e special guest tra cui Lorenzo Pinciroli dei Da Move che ha stupito tutti con i suoi tiri eccezionali e le giocatrici di pallavolo di serie A della UYBA Busto Arsizio, Camilla Mingardi e Rossella Olivotto, accompagnate dal loro allenatore Marco Gaviraghi, che si sono messe in gioco sfidando i bambini presenti con i tiri a canestro.

Sabato 2 luglio all’interno della kermesse si è tenuto anche l’evento Baskin, grazie alla collaborazione con le società Salus Gerenzano e SANGA Milano che hanno permesso a tutti i presenti di scoprire la magia di questo sport inclusivo.

Infine, sul palco domenica a premiare tutti i vincitori era presente un ospite d’eccezione: Meo Sacchetti, punto di riferimento per la famiglia di Alessio grazie alla sua vicinanza e presenza costante in molti appuntamenti dell’Associazione. Le tre serate sono state accompagnate da altrettanti gruppi musicali: venerdì sera “I Frassi and the BOOMers” hanno fatto cantare e ballare grandi e piccini, mentre sabato è stata la volta dei “Diavoli illusi”, tribute band dei Litfiba, il gruppo preferito di Alessio. A chiudere la serata di domenica lo spettacolo pirotecnico accompagnato dalle note dei “Mezzo tono duo”.

A distanza di qualche settimana, con ancora addosso le emozioni di un evento che l’ha travolta d’affetto e solidarietà, Claudia Gabellone, Presidente dell’Associazione Alessio Koeman Allegri ringrazia tutti i volontari e le realtà che con le loro donazioni hanno reso possibile la riuscita di questo torneo.

«Quando abbiamo iniziato a fantasticare sulla possibilità di organizzare un torneo in onore di Alessio, mai avremmo pensato di ricevere in cambio tanto entusiasmo e mai ci saremmo immaginati una prima edizione così ben riuscita. Il merito è tutto dei nostri volontari che per mesi hanno lavorato notte e giorno a questo evento, stando svegli fino a orari impossibili, incastrando mille impegni, facendo sacrifici; tutto con la sola volontà di organizzare un torneo che potesse rendere onore ad Alessio e a tutto ciò che il suo ricordo ha lasciato in ognuno di noi. Grazie a tutti i volontari che si sono resi subito disponibili in loco, grazie a chi ha gestito arbitraggi, partite, a chi ha preparato i campi, montato e smontato tutte le strutture, fatto i turni al bar, in cucina, alla griglia, alle pulizie, gestito lo stand dell’Associazione. Grazie per averci regalato il vostro tempo e la vostra allegria, i sorrisi che abbiamo incrociato in questi tre giorni sono il regalo più bello che potessimo desiderare. Grazie a chi ci aiutato a sostenere i costi di questo evento, donandoci beni preziosi. Il loro aiuto è stato fondamentale. E grazie a tutti i negozi e le aziende di Garbagnate che hanno deciso di sostenere con una donazione questo evento e di far parte di questa grande Squadra. Siamo certi che, come sempre, qualcosa poteva essere fatto meglio, ma la prima edizione non si scorda mai e noi non potevamo immaginarla migliore di così».

Per questo torneo l’Associazione Alessio Koeman Allegri ha messo in palio un primo premio davvero speciale: la squadra con la media punti più alta tra le tre squadre vincitrici delle tre categorie si è aggiudicata la possibilità di donare tramite l’Associazione Alessio Koeman Allegri un defibrillatore a un ente o Comune a propria scelta. Ad aggiudicarsi il premio la squadra “I risotti” di Sedriano, che al termine della manifestazione ha comunicato di aver scelto proprio l’Associazione Alessio Koeman Allegri come destinatario di questo importante dono.

Claudia Gabellone commenta così la scelta della squadra vincitrice: «Questa decisione ci ha emozionato e onorato, perché è la dimostrazione che ciò che stiamo facendo è percepito come tangibile e concreto. Sarà nostra cura scegliere la realtà a cui donare il defibrillatore e come sempre documenteremo sui nostri canali social e sul sito questa importante consegna».

I fondi raccolti durante il torneo saranno destinati a finanziare i progetti promossi dall’Associazione Alessio Koeman Allegri in ambito sportivo e scolastico.