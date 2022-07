200 nuotatori alla prima traversata del Lago di Varese

Duecento nuotatori da Bodio al lido della Schiranna per inaugurare un momento storico: la ripresa della balneazione nel Lago di Varese. È lo spettacolo andato in scena sabato 2 luglio al Parco Zanzi. Un grande evento cer ha coinvolto tante realtà del territorio arrivate sulle rive del lago per conoscere i risultati della riqualificazione e guardare insieme al futuro.

La classifica

A conquistare la prima traversata del Lago di Varese organizzata dalla Italia open water tour è stata Sara Petrolli, nuotatrice di Trento, che ha tagliato il traguardo con un tempo di 24 minuti e 29 secondi. «Un’emozione – ha commentato l’atleta tagliato il traguardo –. Sono molto contenta e onorata di aver partecipato a questo evento». Dopo di lei, ha toccato la riva della Schiranna il primo classificato degli uomini: Edoardo Casu. «Non poteva esserci inizio migliore per la balneabilità del Lago di Varese – ha commentato l’assessore regionale Raffaele Cattaneo -, che questa dimostrazione di valore delle donne. Speriamo che questa sia la prima di tante altre manifestazioni di nuoto in acque libere che si potrebbero disputare in futuro a Varese».

La vincitrice della prima traversata del Lago di Varese, Sara Petrolli



Ad accogliere i nuotatori: amici, familiari, i primi bagnanti del Lago di Varese e le autorità, che hanno celebrato questa tappa importante per il percorso di riqualificazione del Lago di Varese con un tuffo. A lanciarsi in acqua: il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale Raffaele Cattaneo e il sindaco di Bodio Eleonora Paolelli.



Il bagno delle autorità

«Sono contento – ha aggiunto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – che i giovani possano tornare a vivere questo lago, dopo i tanti anni che alla nostra generazione è stato negato. Il Lago di Varese è uno dei luoghi più belli del Varesotto ed essere riusciti a riconquistarne le acque è un traguardo veramente bellissimo».