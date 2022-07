Al via le finals under 15 per la pallamano Cassano Magnago

La pallamano Cassano Magnago è pronta per l’ultimo atto della stagione: le finals Under 15 che si disputeranno a Rimini, Riccione e Misano Adriatico durante il “Festival della Pallamano” da martedì 5 a sabato 9 luglio, giunto alla diciannovesima edizione.

Per entrambe le categorie, maschile e femminile, ci sono in totale 16 squadre, divise in 4 gironi da 4. Poi sono previsti quarti, semifinali e finali per tutte le posizioni dalla prima alla sedicesima.

Quindi tutti faranno altre 3 partite. Contemporaneamente si svolge anche un torneo u13 misto con squadre maschile e femminile, girone unico a 10 squadre, che non ha valenza di campionato italiano ma è definito formalmente come “Trofeo Open – Coppa Italia”: il Cassano partecipa con la squadra maschile.

Il programma

Veniamo agli accoppiamenti delle squadre maschili U15. Gli amaranto sono stati sorteggiati nel girone D insieme alle squadre Aretusa, Lugo e Olimpic Massa Marittima. Giocheranno tra Misano e Rimini.

Il primo match sarà domani, mercoledì 6 luglio, alle 10.30 contro Lugo a Misano. Si prosegue alle 18 contro Massa Marittima, a Rimini. Infine, giovedì 7 luglio i lombardi giocheranno contro Aretusa (ore 11.30), sempre a Rimini.

Nel girone A si sfideranno Trieste, Bozen, Chiaravalle e Fidelis Andria. Nel girone B rientrano Ariosto Ferrara, Cassa rurale Pontinia, Cologne e Secchia Rubiera. Infine, nel girone C sono state estratte Merano, Cellini Padova, Verdazzurro e Benevento.

Quanto alla squadra U15 femminile, il Cassano è stata sorteggiata nel girone B, insieme Tushe Prato, Kaltern e Oderzo. Giocheranno tra Rimini e Riccione.

Le prime avversarie saranno le giocatrici di Kaltern, contro cui giocheranno domani, mercoledì 6 luglio, alle 11.3o a Rimini. Successivamente giocheranno alle 18 contro Prato (sempre a Rimini). Ultimo match in programma giovedì 7 luglio a Riccione contro Oderzo (ore 10.30).

Nel girone A si sfideranno Laugen, Cellini Padova, Ariosto Ferrara e Spallanzani Casalgrande; nel girone C se la vedranno Camerano, Flavioni, Verdazzurro e Conversano. Infine, il girone D, che comprende Salerno, Chieti, Erice e Modena.