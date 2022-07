Aria d’estate, a Busto Arsizio i parchi pubblici restano aperti di più la sera

Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli ha firmato oggi – venerdì 15 luglio – un’ordinanza per prorogare l’orario di apertura dei parchi e giardini cittadini fino alle ore 21,30 con decorrenza da domani, 16 luglio, e fino al 31 agosto 2022.

«Un’iniziativa che risponde all’esigenza dei cittadini, in particolare gli anziani, di poter fruire dei parchi in orari più freschi – affermano il sindaco e il consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida -. Abbiamo ritenuto necessario ampliare gli orari di apertura perché le temperature nelle ultime settimane sono sempre state su livelli record e le previsioni meteo purtroppo segnalano temperature ancora in aumento, assenza di piogge e disagi da calore in crescita. Abbiamo considerato anche che è sconsigliato agli anziani e ai cittadini più fragili uscire di casa nelle ore più calde della giornata: poter passeggiare nei parchi dopo cena, in orario serale, può restituire un po’ di benessere, oltre che rappresentare un’occasione di ritrovo».

I parchi e i giardini che saranno aperti fino alle 21.30 si trovano in tutti i quartieri della città:

Parco Cascina Rossi – via Cascina Rossi

Parco Giotto – via Giotto angolo Cascina Rossi

Parco del Ponte – via del Ponte

Parco Genova – via Genova angolo via Palermo

Parco Mameli – via Mameli

Parco Carlo Maria Piazza – via Carlo Maria Piazza

Parco Milani – via Milani angolo via F.lli Bandiera

Parco Canova – via Canova/via Nigra

Parco Museo del Tessile – via Volta, 6/8

Parco Monza – via Monza angolo via Sondrio-

Parco Cividale – via Cividale

Parco Fratelli di Dio – via F.lli di Dio angolo via San Carlo

Brando Parco – via Motta angolo Ragazzini

Parco Principessa Mafalda – via Principessa Mafalda/via Parravicini

Parco Marinai d’Italia – via Ferrer/ via Ferrini

Parco Sella, 70 – via Sella, 70

Parco del Mastro- via Giuliani e Dalmati

Parco per la Vita – viale Stelvio

Parco Comerio – via Magenta

Parco Norma Cossetto – via Foscolo

Parco Campone – via Magenta

Parco Pastore – via Pastore

Parco Belloli – via Belloli, 2.