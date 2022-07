Arrivano nell’Alto Varesotto le Ecoisole per non residenti e turisti

Dopo Dumenza, sono altri cinque i Comuni in cui sono state istallate le innovative Ecoisole di Comunità Montana Valli del Verbano ed Econord a disposizione dei non residenti e turisti: a Montegrino (nel parcheggio via Fabiasco prima del campo sportivo di Bosco Valtravaglia), a Duno (nella piazza del paese) a Germignaga (in via San Giovanni, a lato della fermata del bus), a Castelveccana (zona lago di Caldè) e a Curiglia (vicino alla funivia).

Un’altra importante risposta che Comunità Montana Valli del Verbano ha dato al territorio, soprattutto ai non residenti, che spesso lamentavano la difficoltà di rispettare, date le loro visite sporadiche, i giorni di consegna della spazzatura.

Le Ecoisole – strutture metalliche dotate di cinque portelli di conferimento per la raccolta differenziata dei comuni: carta e cartone, plastica e metalli, vetro, secco residuo e organico – sono delle piccole isole ecologiche autonome e autosufficienti nella gestione e nel controllo dei rifiuti medianti appositi rilevatori. Il loro sistema di registrazione e monitoraggio garantisce in tempo reale dei conferimenti e degli utenti abilitati. Un sistema informatizzato che segnalerà agli operatori di Econord il momento, che corrisponde al raggiungimento dell’80% di capienza, di intervenire per svuotare i bidoni da 1.100 litri.

Le Ecoisole, che saranno attive da sabato 18 luglio, sono accessibili solo a non residenti e turisti, i quali potranno accedervi tramite tesserino sanitario oppure, per quanto riguarda gli stranieri, tramite apposito badge da ritirare presso i comuni interessati. Per i residenti, invece, continuerà il consueto e funzionale sistema di raccolta differenziata porta a porta.

Utilizzare queste innovative strutture è semplicissimo: basta strisciare la banda magnetica della tessera nell’apposita fessura e un sensore rileverà la presenza aprendo in modo automatico i portelli.

«La Comunità Montana si è impegnata e resa disponibile per rendere funzionali i servizi della raccolta differenziata con costi contenuti. La nostra parte l’abbiamo fatta, ora confidiamo nella partecipazione attenta e consapevole della popolazione» ha detto l’assessore all’Ambiente di Comunità Montana, Gianpietro Ballardin.

L’inaugurazione di queste Ecoisole si terrà a Dumenza venerdì 15 luglio alle ore 17:00. In questa occasione verrà presentato anche uno dei cinque distributori di sacchetti del secco aperto 24h su 24h e accessibile anche ai residenti. Entro il mese di luglio verranno installati anche sul comune di Luino, Laveno, Cittiglio, Mesenzana e Cuveglio.