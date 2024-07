Casa della Gioia: un’oasi di pace per i ciclisti sulla Costa Fiorita del Lago Maggiore

Inaugurata nel 2020, Casa della Gioia a Castelveccana è il rifugio perfetto per gli amanti della natura e del turismo lento. Come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, promosso dalla Camera di Commercio di Varese, questa casa vacanze unisce ospitalità, storia e sostenibilità, invitando i suoi ospiti a esplorare la suggestiva “costa fiorita” del Lago Maggiore su biciclette elettriche.

Una storia di accoglienza e celebrazione

Casa della Gioia non è solo una casa vacanze; è un luogo di ritrovo per la comunità, ospitando eventi olistici, universitari e aziendali, nonché cerimonie private come matrimoni e battesimi. L’approccio inclusivo e aperto dell’ospitalità rende la struttura il luogo ideale dove celebrare e condividere momenti speciali.

Servizi pensati per i ciclisti

Casa della Gioia mette a disposizione un servizio di noleggio di biciclette a pedalata assistita e l’accompagnamento gratuito fino alle piste ciclabili della Valcuvia o del Lago di Varese per coloro che desiderano avventurarsi sui più bei percorsi del Varesotto. Inoltre, una stazione di ricarica e per piccole riparazioni garantisce a ogni ospite l’opportunità di vivere la propria esperienza ciclistica senza intoppi, esplorando i borghi pittoreschi e le strade panoramiche della regione con facilità e comfort.

Un parco storico dove rilassarsi

La tranquillità è al centro dell’esperienza a Casa della Gioia, che include un vasto parco di due ettari realizzato sull’impianto tipico delle ville del XIX secolo. Questo spazio verde non solo offre un luogo perfetto per il relax, ma anche un ambiente ideale per passeggiate rilassanti o pic-nic sotto gli alberi secolari, permettendo agli ospiti di staccare dalla routine quotidiana e immergersi nella natura.

Esplorare i borghi vicini

Gli ospiti di Casa della Gioia possono usare le e-bike per visitare la “costa fiorita” del Lago Maggiore e scoprire borghi affascinanti come San Pietro, Sarigo, e Muceno. Questi piccoli tesori, noti per i loro balconi fioriti e la loro atmosfera tranquilla, offrono un assaggio autentico della vita locale e sono ideali per chi cerca di esplorare la cultura e la storia lombarda.

Informazioni e contatti

Per ulteriori dettagli sulla Casa della Gioia o per effettuare una prenotazione, è possibile visitare il sito web www.casadellagioia.net o contattate direttamente il responsabile della struttura al numero +393356121405.