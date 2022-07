In arrivo l’esito del bando per il consultorio di Malnate

Dal dicembre 2021 il consultorio di Malnate, da sempre punto nevralgico per la cittadinanza, è senza gestore. Nel mese di febbraio Asst Sette Laghi ha pubblicato il bando per l’affidamento del servizio di gestione (leggi qui), ma il primo bando non ha avuto esito positivo, obbligando l’azienda sanitaria a ri-tarare la proposta.

«Ho insistito molto – spiega il sindaco Irene Bellifemine – perché Asst portasse avanti l’iter. Ho mandato una mail a settimana per avere una risposta e finalmente questa settimana mi hanno confermato che venerdì 15 luglio sarà il giorno giusto per conoscere il nuovo gestore».

«Al secondo bando – prosegue il sindaco – hanno partecipato due cooperative e tra queste vincerà chi ha messo sul piatto la cifra maggiore. La riapertura del consultorio porterà nel centro di piazza Libertà non solo i servizi che erano già in atto come il centro prelievi, ma anche la possibilità di prendere appuntamenti tramite il Cup e pagare direttamente la prestazione, oltre al cambio del medico di base con il servizio Scelta e Revoca, fino a oggi gestito in Municipio e ultimamente anche nelle farmacie».