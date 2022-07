Auto piomba nella notte sui campi di una società di calcio di Busto Arsizio

Ieri sera, martedì, una Lancia Ypsilon bianca è piombata ad alta velocità all’interno dei nuovi campi dell’Antoniana dopo aver sfondato la recinzione, facendo danni per migliaia di euro alla nuova struttura inaugurata poco meno di un anno fa. Dopo l’incidente i due a bordo si sono allontanati e dopo un’ora è arrivato il carro attrezzi che ha rimosso l’auto.

Qualcuno, però, è riuscito a prendere il numero di targa dell’auto e l’ha comunicato alla società sportiva che ha così potuto avvisare la Polizia Stradale che ha avviato le indagini per risalire al proprietario dell’auto.

Dall’Antoniana arriva anche l’appello all’assessore alla Mobilità e Sicurezza Salvatore Loschiavo affinchè si metta mano alla zona attorno all’area sportiva. Nelle scorse settimane, infatti, è stata inviata una pec nella quale si chiede di realizzate dei dossi su via Ca Bianca per rallentare le auto che spesso sfrecciano a velocità superiori al limite mettendo a rischio i tanti bambini e genitori che frequentano i campi, anche in questo periodo con il centro estivo: «Se fosse successo di giorno – commentano dalla società – sarebbe stata una strage di bambini».