In bici tra vigne e grotti, la Belvedere porta alla scoperta del paesaggio del Ticino

Verdi valli e vigneti dorati, grotti e cantine: il paesaggio delle Canton Ticino è il vero protagonista – fin dal nome – della “Belvedere”, la manifestazione in bici d’epoca di base a Mendrisio, quest’anno in calendario al 21 di agosto. Un appuntamento molto amato anche dai ciclisti del Varesotto e lombardi appassionati di bici storiche. Anche gli aficionados trovano però, di anno in anno qualche novità che regala il percorso, sempre in qualche modo inedito.

«Quest’anno avremo ben sette ristori» spiega Mandricardo Capulli, “anima” della manifestazione organizzata insieme ad Andrea Bellati del Veloclub Mendrisio.

«Abbiamo introdotto innanzitutto una colazione al mattino all’osteria Vignetta (luogo di ritrovo, ndr), per fare gruppo prima della partenza. Ci saranno i ristori nella bassa val di Muggio con Loverciano e Colle degli Ulivi, poi abbiamo introdotto un nuovo passaggio, al monte Grumello sopra Novazzano dove ci sarà un ristoro con vista mozzafiato sulla Lombardia. Abbiamo mantenuto poi i ristori alla tenuta Montalbano e la Masseria La Tana e abbiamo aggiunto un altro ristoro al Grotto Grassi di Tremona».

Andrea Bellati e Mandricardo Capulli, dal sito della Belvedere

La Belvedere del 21 agosto propone tre diversi percorsi: la “Classica” si svolge su 38 km ricco appunto di ristori, la “Epica” invece prevede in più l’ascesa nella boscosa val di Muggio, «passando dal muro di Cabbio, molto impegnativo», con un totale di 55 km e 1318 metri di dislivello in ascesa. C’è infine la Belvedere “Sterrata” da 43 km, percorso riservato in questo caso non alle bici d’epoca ma a Mountain Bike e E-Bike.

Ogni percorso comprende appunto delle novità. E non solo. «Abbiamo previsto anche un ristoro a sorpresa da individuare: per i pochi eletti che lo troveranno… ci sarà un ristoro molto particolare».

La Belvedere Culturale a Mendrisio

Il successo della Belvedere è ormai consolidato, favorito ora anche dall’inserimento nel calendario delle “Ciclostoriche di Lombardia” che ha anche una tappa nel vicino Varesotto (La Crennese, a Crenna di Gallarate). Ma non solo: la Belvedere è diventata anche un brand conosciuto e che anima anche altri eventi. Come nel caso della “Belvedere Culturale” prevista per sabato 9 luglio, una pedalata di. 14 km con visita accompagnata a due dei più noti musei della regione e alle famose cave di Arzo.

Il facile percorso é accessibile a tutti e come novità ogni partecipante riceverà in dotazione una bicicletta elettrica messa a disposizione da PubliBike (www.publibike.ch ). I partecipanti andranno alla scoperta del Museo d’Arte di Mendrisio, delle cave di marmo d’Arzo e della Pinacoteca Züst a Rancate. La gita é gratuita e limitata ad un gruppo di al massimo 20 persone. È compreso anche il pranzo offerto a Rancate. Le iscrizioni online alla Belvedere Culturale sono possibili sul sito della manifestazione (www.labelvedere.org/la-culturale-2022) entro il 7 luglio 2022