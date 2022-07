Bruciano i campi di Origgio, sul posto vigili del fuoco da Saronno e Milano

I vigili del fuoco stanno intervenendo con diversi mezzi per un vasto incendio di sterpaglie e coltivazioni a Origgio, in via Saronnino, tra la zona industriale e il paese.

Il comando vigili del fuoco di Varese ha fatto intervenire squadre da Saronno e ha poi chiesto supporto anche al comando di via Messina a Milano, che ha inviato altri mezzi in supporto.

Solo stamattina un vasto incendio ha devastato centinaia di metri quadri di campi a Gerenzano (nella foto di apertura), causando anche la morte di diversi animali.