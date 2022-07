Cade in Vallemaggia, muore un escursionista di 65 anni

È morto in seguito ad una caduta un escursionista svizzero di 65 anni, domiciliato nel Canton Zurigo. Il suo corpo è stato trovato soccorritori della REGA poco dopo le 19.30 di ieri (martedì 19 luglio) a un’altitudine di circa 2800 metri e i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso, probabilmente per le gravi ferite riportate dopo una caduta.

L’incidente è avvenuto in zona Pizzo Cristallina in territorio di Cevio. Poco prima delle 19 è giunta la segnalazione alla Polizia Cantonale del mancato rientro di un 65enne escursionista svizzero domiciliato nel Canton Zurigo. Il dispositivo ha visto all’opera la Polizia cantonale, il Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e la REGA. Sulla base degli accertamenti e delle informazioni raccolte è stato possibile in breve tempo circoscrivere l’area delle ricerche, ma quanto l’uomo è stato trovato non era più in vita.

(Foto di repertorio)