I cartelli sgrammaticati sul Lago di Varese sono stati corretti

I cartelli alla Schiranna di Varese che negli ultimi giorni hanno suscitato delle polemiche per alcuni errori di ortografia sono stati corretti. Le parole in inglese, precedentemente tradotte in modo sbagliato, sono state sistemate con un’etichetta.

Così, i cartelli internazionali con le informazioni relative alla spiaggia pubblica, sono pronti per la giornata di domani (sabato 2 luglio), quando alla Schiranna e a Bodio Lomnago è previsto il primo tuffo che segna il ritorno alla balneabilità dei primi due punti del lago di Varese.