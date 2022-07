A Cassano Magnago lunedì il consiglio di insediamento di Ottaviani

Dopo la vittoria al ballottaggio di domenica 26 giugno, Pietro Ottaviani giurerà sulla Costituzione durante il consiglio di insediamento, in programma per lunedì 18 luglio.

Il consiglio è alle 21, nella sala consiliare San Giovanni Paolo II di Villa Oliva.

La nuova giunta

La squadra è stata presentata lo scorso 7 luglio ed esprime la civica “del sindaco”, Fratelli d’Italia e Progetto Cassano 2032, che al ballottaggio contro Osvaldo Coghi (sostenuto da Lega e Forza Italia) si è schierato a fianco di Ottaviani.

Luisa Savogin (Fratelli d’Italia) è vicesindaco e assessore al Bilancio, programmazione economica e sport; Rocco Dabraio (Progetto Cassano 2032) avrà la delega al Territorio, Lavori pubblici e urbanistica.

Quanto agli assessori della “civica” di Poliseno ci sono Anna Lodrini (Politiche sociali e famiglia), Alessandro Passuellocon delega all’Istruzione e Cultura e, infine, Massimo Zaupa(Attività economiche, produttive e sicurezza).

Ottaviani si occuperà dei rapporti con le aziende e il personale, oltre alla digitalizzazione.

La composizione del consiglio comunale: la maggioranza

Veniamo alla composizione del consiglio comunale. La lista Poliseno, con il suo 35% al primo turno, è la forza trainante della maggioranza, forza di maggioranza relativa: in consiglio entrano Roberto Saporiti, Veronica Romano e Andrea Pisani. A questi si aggiungono Santina Ferro, Ivano Fàvero e Nicoletta Stagni, andando ad occupare i posti lasciati liberi dai tre assessori della civica.

Progetto Cassano 2032 è la seconda forza più rappresentata in consiglio, forte del 15%: entrano nell’assemblea civica Davide Antognoli e Mariangela Calì. C’è da sottolineare che, avendo rinunciato al secondo assessorato proposto da Ottaviani, Progetto 2032 esprimerà Maurizio Tosatti come nome per la presidenza del consiglio comunale.

Chiude la maggioranza Fratelli d’Italia, che deve accontentarsi di un unico consigliere: attualmente entra (ri-entra) Edoardo Franchin.

La composizione del consiglio comunale: l’opposizione

La coalizione di Coghi ottiene tre eletti: il candidato sindaco Osvaldo Coghi verrà affiancato da Giovanbattista Oliva,sono i due espressione di Forza Italia. La Lega invece avrà un solo consigliere e sarà Luca Renna, alfiere leghista di lungo corso.

Il centrosinistra elegge due consiglieri, nel segno della continuità: entrano infatti Tommaso Police come candidato sindaco e Gemma Tagliabue in quanto più votata in assoluto in città. Entrambi sono espressione del Pd ed entrambi sono – appunto – una riconferma in continuità rispetto al precedente mandato.

Novità assoluta è invece Stefania Passiu, che entra in consiglio grazie al buon risultato della civica Cassano Futura.