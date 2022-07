Nuovo chiosco ai Giardini Estensi di Varese, c’è il bando

È attivo il bando per la concessione di un’area all’interno dei Giardini Estensi per realizzare un chiosco, in prossimità della struttura preesistente. Il periodo di concessione è di dodici anni.

Il chiosco ai Giardini Estensi manca dal 2011, quando quello esistente andò in fiamme a causa di un incendi doloso che distrusse la struttura (leggi qui).



La dimensione massima consentita è di 30 metri quadri di superficie coperta, destinata ad attività di somministrazione di bevande e alimenti. Il concessionario potrà richiedere poi ulteriori spazi per predisporre sedie e tavolini, da posizionare sul ghiaietto, mentre il chiosco dovrà essere conforme alle caratteristiche e dimensioni previste dalle normative vigenti ed esser dotato di almeno un servizio igienico per gli addetti.

È prevista anche la realizzazione, sempre a spese e cura del concessionario, di una struttura indipendente per i servizi igienici nella zona retrostante del chiosco, che dovrà essere resa disponibile a tutti i fruitori del parco. Il periodo di apertura minimo del chiosco sarà dal 15 aprile al 31 ottobre anno. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro venerdì 30 settembre 2022.

