Comune di Dumenza. Avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante generale al PGT

Comune di DUMENZA

Provincia di Varese

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA

VARIANTE GENERALE AL PGT

Premesso che il Comune di Dumenza è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 08/04/2011, divenuto esecutivo dal 21/03/2012 a seguito di pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n.12, i cui atti sono consultabili sul sito internet comunale (www.comune.dumenza.va.it);

SI RENDE NOTO

ai sensi e per gli effetti dell’art.13 comma 2 della legge regionale 11.03.2005 n° 12 e s.m.i., che con delibera di Giunta comunale n.1 del 14.01.2022 è stato dato avvio al procedimento di redazione della VARIANTE GENERALE AL PGT e con delibera di Giunta comunale n.27 del 22.07.2022 al relativo procedimento di VAS.

Chiunque abbia interesse, in particolar modo per la tutela degli interessi diffusi, potrà presentare le proprie istanze, relative a proposte e suggerimenti, al Protocollo Generale del Comune di Dumenza (info@comune.dumenza.va.it) entro il termine del 30/09/2022 compreso (le istanze potranno essere presentate in carta libera secondo il modello pubblicato all’Albo pretorio sul sito del comune, in duplice copia, sia l’istanza che gli allegati).

Per eventuali chiarimenti è possibile fare riferimento al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata – Arch. Stefano Ussia (email s.ussia@unionelombardaprealpi.va.it)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della Legge Regionale 12/2005, il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio sul sito web del Comune di Dumenza (www.comune.dumenza.va.it), sul quotidiano “la Prealpina”, sui quotidiani oneline “Luino Notizie” e “Varese News”.

Dumenza, 26/07/2022

Il Responsabile del Settore Il Sindaco

Urbanistica-Lavori Pubblici Corrado Nazario Moro

Arch. Stefano Ussia