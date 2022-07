Conoscere le condizioni di ogni ospite in qualsiasi momento? Oggi al Comi di Luino è possibile farlo

Conoscere le condizioni di ogni ospite in qualsiasi momento, anche quando non è possibile essere con lui nella stessa stanza? Ora, all’interno della Fondazione Comi di Luino, è possibile farlo grazie ad Ancelia: un sensore ottico intelligente che permette di rilevare da remoto e in tempo reale, 24 ore su 24, dati assistenziali utili ad assicurare un’assistenza più veloce e puntuale al residente.

Se da una parte il progetto vuole effettivamente migliorare le attività assistenziali, senza ridurre il numero degli operatori, dall’altra garantisce un supporto in più al lavoro quotidiano, lasciando che il personale possa dedicare maggiore attenzione ed energie a ciò che fa la differenza per i singoli ospiti, come la relazione interpersonale.

Attualmente il sistema è stato installato all’interno di ogni camera del primo e quinto piano della Casa Albergo ma in tardo autunno, inizio inverno, tutti i piani di questa struttura e i due di quella protetta, posizionata dietro all’Ospedale di Luino, verranno dotati.

A raccontarcelo nel dettaglio in un intervista sono stati il Direttore Generale della Fondazione dottor Danilo Benecchi e la Responsabile Sanitaria dott.ssa Marina Olivieri.