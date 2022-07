Dal controllo al furgone spuntano due panetti di hashish, arrestato 30enne a Cassano Magnago

Nella tarda serata di ieri, mercoledì, Viaggiava sul suo furgone per le vie di Cassano Magnago quando è stato fermato per un controllo stradale dai Carabinieri della locale stazione. Di fronte al suo nervosismo i militari hanno deciso di approfondire e dalla perquisizione del mezzo sono saltati fuori due panetti di hashish per un totale di 200 grammi di sostanza stupefacente.

L’uomo, un italiano di 30 anni residente a Besnate, è stato poi accompagnato alla sua abitazione dove sono stati rinvenuti altri 40 grammi della stessa sostanza. Per lui è scattato il sequestro della sostanza e l’arresto. È comparso questa mattina in tribunale a Busto Arsizio per il processo con rito direttissimo.