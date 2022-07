Gemonio saluta dopo 13 anni don Silvio Bernasconi, il parroco-scrittore

È terminata ieri, dopo 13 anni, la permanenza di don Silvio Bernasconi nel ruolo di parroco a Gemonio. La celebrazione tenutasi alla chiesa di San Pietro è stata infatti l’occasione di salutare il sacerdote, originario di Como, che è anche vicario foraneo del Vicariato di Canonica e Cittiglio (e quindi della “parte bassa” della zona pastorale delle Valli Varesine che appartiene alla diocesi di Como).

Anche per occuparsi meglio delle trasformazioni della chiesa locale – dove stanno prendendo vita le comunità pastorali “sovraparrocchiali” – don Silvio si trasferirà di pochi chilometri: sarà infatti parroco di Comacchio (Cuvio) e delle vicine Orino e Azzio. (foto Doride Sandri)

Don Silvio – la cui partenza è stata salutata con affetto anche dall’amministrazione comunale con in testa il sindaco Samuel Lucchini – è un prete-scrittore: ha infatti pubblicato, anche durante la sua permanenza a Gemonio, alcuni romanzi brevi molto apprezzati. E la cultura è stata uno dei motori della sua azione, con numerosi momenti di questo genere, l’attenzione al teatro e ai media e via dicendo.

«Nel saluto finale ho accennato al progetto di vita che, come prete, mi accompagna da sempre: un progetto che muove da una considerazione tagliente posta da un profeta minore dell’Antico Testamento, il profeta Michea: “Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che il Signore richiede a te: praticare la giustizia, amare con tenerezza, camminare umilmente con il tuo Dio“. Da quarantasette anni sono prete e da quarantasette anni cerco, naturalmente con tutte le mie imperfezioni e contraddizioni, di tradurre tale progetto di vita» ha scritto don Silvio nell’ultima comunicazione “gemoniese” sul proprio sito.

Oggi – lunedì – l’ultimo impegno da parroco, il funerale – sempre in San Pietro – di Ettore Pozzetto, il fratello maggiore di Renato, che visse in gioventù a Gemonio. Ora il congedo definitivo di don Silvio dalla parrocchia: il suo posto sarà preso da settembre da padre Mario Zapella, ex missionario di origini bergamasche che il vescovo di Como Oscar Cantoni ha nominato parroco a Gemonio e prevosto a Caravate. Don Zappella sarà quindi responsabile della ora costituita comunità pastorale tra le due parrocchie.