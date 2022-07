I Mondiali di canottaggio di Varese iniziano a Malpensa: box dell’accoglienza in aeroporto

L’aeroporto di Malpensa diventerà a tutti gli effetti la “porta d’ingresso” per i Mondiali giovanili di canottaggio (under 23 e under 19) in programma a Varese tra il 22 e il 31 luglio prossimi. Tra una decina di giorni alle uscite dell’area arrivi sarà infatti installato un banco dedicato all’accoglienza sia delle delegazioni provenienti dall’estero, sia di tutte le persone che desiderano essere informate sul grande evento remiero della Schiranna.

In particolare, nei giorni di punta in cui sono previsti gli arrivi delle varie squadre nazionali (quindi tra giovedì 21 e lunedì 25), al desk della Malpensa sarà presente il personale appartenente al comitato Varese Rowing con il compito di indirizzare le delegazioni e di fornire indicazioni utili su trasporti, alberghi e tutto quanto può servire ad atleti, tecnici e dirigenti. Sul posto saranno attivi anche i Tourist Angels che si occuperanno di comunicare il maggior numero possibile di informazioni di stampo turistico per chi cerca momenti di svago, di cultura e di divertimento al di fuori del programma di gara.

«Il mio giudizio da ex atleta, prima ancora che da dirigente, è senza dubbio ottimo – spiega il direttore di Varese Rowing, Pierpaolo Frattini, a lungo nazionale azzurro del remo – Quando si arriva in una nazione straniera, magari in un aeroporto da dove non si è mai transitati, fa molto piacere trovare questo genere di accoglienza. Rivolgersi a qualcuno che ti sa spiegare come funzionano gli spostamenti, dove trovare le navette, quali orari bisogna rispettare è un vantaggio per chi viaggia, permette di risparmiare tempo e riduce la fatica, specie per chi arriva da un volo durato ore. Si tratta di una attenzione piacevole e da parte nostra siamo contenti di offrire un servizio di questo tipo che, poi, è valido anche per tutte le altre persone in arrivo a Malpensa. Sapere che a pochi chilometri si svolge un Mondiale è comunque un’attrattiva in più».

La presenza di uno spazio in aeroporto è possibile grazie a un accordo tra la Varese Rowing (il comitato che sovrintende a tutte le regate internazionali organizzate in questi anni alla Schiranna) e la SEA, l’azienda che gestisce i due aeroporti milanesi. SEA è tra gli sponsor principali della manifestazione iridata e tra le altre cose ha garantito anche questo genere di servizio. L’altro partner decisivo per questa iniziativa è la Camera di Commercio di Varese che, pur non facendo direttamente parte del comitato organizzatore locale, svolge un importante lavoro di sostegno che ha influito anche in questo caso.