Incidente stradale a Locarno, grave un uomo di 55 anni

Incidente stradale a Locarno, verso le ore 13.30 di oggi, giovedì 7 luglio.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Cantonale, un 55enne svizzero che circolava a bordo di uno scooter ha tamponato un’auto guidata da una donna di 26 anni.

L’impatto è avvenuto sulla strada cantonale, poco prima della rotonda dell’aeroporto, proveniente da Quartino.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure allo scooterista lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 55enne ha riportato serie ferite. Illesa la 26enne.