In kayak alla scoperta del lago di Varese

Il lago di Varese torna balneabile sabato 2 luglio. Ma il poter fare il bagno è solo uno degli aspetti interessanti del bacino varesino.

Per mostrarvi cosa si può vedere e cosa si può fare abbiamo percorso in kayak, insieme al presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli, il tratto dalla Schiranna fino a Bodio Lomnago, lo stesso della traversata a nuoto organizzata dall’Italian Open Water Tour.

Ma non solo, siamo stati a Cazzago Brabbia e alla foce del fiume Brabbia, percorrendo un piccolo tratto del corso d’acqua che collega la palude al lago. Abbiamo incontrato il sindaco di Bodio Eleonora Paolelli che ci ha raccontato come si sta allestendo lo spazio del Lido e come si augura che ci sia un turismo sostenibile e rispettoso. Abbiamo cercato di mostrarvi le bellezze del nostro lago, la fauna avicola, le castagne d’acqua e i fiori di loto, tanto belli da vedere quanto dannosi per l’ecosistema lacustre.

Quello in kayak è solo uno dei tanti modi per vivere il lago in maniera sostenibile, fare un po’ di sport, godere del panorama e passare del tempo immersi nella natura: sabato 2 luglio ci sarà un assaggio delle varie opportunità dai percorsi in bicicletta intorno al lago al canottaggio (vedrete gli atleti della Canottieri Varese che si allenano su uno dei campi di gara più apprezzati del mondo), fino alle bici a pedali sull’acqua, al volo a vela e dalle prossime settimane anche al nuoto. Come ha più volte sottolineato Mazzucchelli, è l’inizio di un percorso che può portare vantaggi a tutto il territorio.