La Regina del Monte Rosa è di Caronno Varesino: Giulia Saggin trionfa nei 90 km della Walser Waeg

C’erano 600 atleti da 13 nazioni alla Monte Rosa Walser Waeg, la gara che si è svolta a Gressoney-Saint-Jean e quarta tappa di Italy Cup by Crazy, il circuito nazionale della Fisky, la Federazione Italiana Skyrunning.

Tre gare di 90, 45 e 15 km per gli appassionati di ultratrail che si sono sfidati sulle montagne della Valle D’Aosta.

E al femminile, nella competizione più lunga con oltre 7000 metri di dislivello positivo, a conquistare il primo posto è stata Giulia Saggin da Caronno Varesino. La caronnese ha stravinto la sua categoria, arrivando all’ottavo posto generale con il tempo di 18h13’54”. A quasi un’ora di ritardo la seconda classificata, Agnese Valz Gen (19’12”) seguita dalla terza Melissa Paganelli (20h12”).

Il primo posto tra gli uomini è andato al britannico David Hedges è salito in cattedra tagliando per primo il traguardo in 14h45’15”, secondo il bergamasco Luca Arrigoni, 15h15’10” e terza piazza per Gilles Roux in 16h04’31”.