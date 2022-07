La tragedia infinita dei Paitoni, il revival MV Agusta e il nuovo dipinto di Chicco Colombonel podcast del 12 luglio

Le principali notizie di martedì 12 luglio:

Davide Paitoni si è tolto la vita nella mattina di martedì 12 luglio nella sua cella del carcere a San Vittore a Milano, dove era detenuto per l’omicidio del figlio Daniele.

40 anni, l’uomo era a processo per l’omicidio del figlio Daniele, di 7 anni avvenuto ai primi di gennaio nella casa del padre a Morazzone, dove lo stesso Paitoni era agli arresti domiciliari per il tentato omicidio di un collega.

Nei giorni scorsi gli era stata negata la perizia psichiatrica chiesta dai suoi difensori per l’accusa di omicidio del figlio, mentre proprio mercoledì 13 luglio l’uomo sarebbe dovuto comparire in aula a Varese davanti al GIP per il rito abbreviato per il tentato omicidio dello scorso autunno, quando accoltellò un collega sul posto di lavoro ad Azzate.

11 anni e 8 mesi: è la sentenza per il tentato omicidio della stazione di Varese avvenuto nel gennaio scorso: un 34enne si azzuffò più volte con un uomo poi finito al pronto soccorso con una ferita alla gola con una bottigliata perchè Maltrattava il suo cane.

Una sentenza più dura delle richieste dell’accusa: il pm infatti durante il processo aveva chiesto 7 anni e 4 mesi di carcere. per i fatti che sono stati ricostruiti anche attraverso filmati.

Dopo due edizioni “saltate” forzatamente per il covid, il Revival MV Agusta e Moto Magni non ha tradito le attese. La rassegna dedicata alle moto storiche “made in Varese” si è tenuta sabato 9 e domenica 10 luglio aCascina Costa di Samarate, nell’area che si trova accanto agli stabilimenti Agusta Westland, e ha riscosso un grande successo.

L’evento motoristico è andato in scena grazie al Motoclub Internazionale MV Agusta guidato da Giancarlo Libanori e Giovanni Magni e ha richiamato a Samarate appassionati provenienti da diverse zone d’Italia ma anche dall’estero, in particolare da Francia, Svizzera e Germania.

Tante le moto da corsa presenti, appartenute alla leggendaria Casa motociclistica capace di portare in dote 75 titoli iridati.

A fare da contorno alla kermesse i Carabinieri del gruppo Radiomobile di Busto Arsizio, le Ferrari del gruppo Grand Prix e le Abarth del Club di Varese che hanno partecipato alla passerella accanto alle moto.

Al revival hanno preso parte il sindaco di Samarate Enrico Puricelli, affiancato dall’assessore ai servizi sociali, Nicoletta Alampi e dalla presidente del Comitato Varese Terra di Moto Annalisa Mentasti.

Un po’ di colore nel cuore di Cazzago Brabbia grazie al dipinto di Enrico Colombo, per tutti Chicco, storico burattinaio e artista cazzaghese. Su quella che un tempo era la porta di una casa, chiusa e murata da anni, Colombo ha realizzato un’opera che richiama le tradizioni e le radici di Cazzago Brabbia: i pesci e il lago, colorati come nello stile dell’autore che ci racconta la sua opera “La Santa del Lago”

Alla piscina Manara di Busto Arsizio si festeggia un’altra impresa sportiva nel nuoto di fondo, dopo quelle ottenute dalle squadre di pallanuoto maschile e femminili.

Ai campionati italiani di specialità che si sono svolti negli scorsi giorni a Piombino, infatti, c’è da segnalare una doppia impresa della nuotatrice tesserata per la Busto Pallanuoto Asd Viola Giraudo. L’atleta classe 2007 vince la medaglia d’oro e il titolo italiano nella categoria juniores 2500 metri, nuotati con il tempo di 33’31.7 oltre a chiudere con il quarto posto nei 5000 metri nuotati in 1:03’56.8

Decisamente un ottimo risultato per la giovanissima atleta del centro gestito da Forus a Busto Arsizio allenata dal tecnico Filippo Zampieri e un’altra bella gioia dopo quelle ottenute negli scorsi giorni dalla pallanuoto con la promozione in A2 della squadra femminile e con quella in serie B ottenuta dai ragazzi della maschile.

Il Prossimo obiettivo per la squadra è ben figurare ai Campionati Italiani di Categoria di fine luglio