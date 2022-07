Lavori sul Sempione a Somma Lombardo, cambia la viabilità

A causa del prosieguo dei lavori sul Sempione di fronte al Palazzo Comunale di Somma Lombardo si è resa necessaria la chiusura temporanea della viabilità nella porzione di viale Milano fra via Briante e via Roma (resta comunque transitabile a piedi tutto il tratto).

A conclusione dei lavori di E-Distribuzione sono previsti anche i lavori di rifacimento del manto stradale che si protrarranno presumibilmente fino a fine agosto.

Si consiglia a quanti debbano muoversi sulla direttrice Gallarate Vergiate di utilizzate la viabilità alternativa transitando da Corso Europa e Corso Repubblica. I residenti in possesso di posto auto, limitatamente alle aree interessate dai lavori, possono recarsi al comando della Polizia Locale per richiedere un pass temporaneo per parcheggiare altrove.