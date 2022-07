I lavori di via Matteotti a Malnate si allargano, cambia ancora la viabilità

Sono terminati i primi lavori da parte della società Alfa in via Matteotti a Malnate. Il “passaggio del testimone” delle opere programmate in centro città è così passato a LeReti, che porterà avanti il rifacimento dell’impianto idrico comunale.

Da oggi, mercoledì 13, fino al 30 luglio i lavori si allargheranno davanti alla palazzina comunale di via Matteotti, con la conseguente chiusura al traffico fino a piazza XXV aprile.

La viabilità subirà quindi un degli ulteriori cambiamenti:

– apertura al traffico di Via Matteotti da Via Cairoli a Via Verdi per permettere l’accesso ai residenti zona Via Verdi/Grandi/Mazzini;

– istituzione di divieto di transito tra Piazza XXV Aprile e Via Mazzini;

– istituzione divieti di sosta Piazza XXV Aprile lato Bar Borsa; istituzione di doppio senso di marcia in Via De Mohr da Via Libia a Via Matteotti, per i soli residenti, veicoli d’emergenza e autorizzati, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata in Via De Mohr nel tratto compreso tra Via Libia e Via Matteotti lato civici dispari;

– divieto di accesso e di transito per autobus e autocarri con massa superiore a 35 q. provenienti dalla ex SS Briantea in Via Conconi e Piazza XXV Aprile.

Verranno soppresse le fermate dell’autobus di Piazza XXV Aprile, Via Matteotti, Stazione FNM e Gurone e pertanto la linea del trasporto pubblico proseguirà direttamente sulla Briantea con fermate sostitutive in Piazza V. Veneto in prossimità del Municipio.

In compenso è stata abolita fino al 3 settembre la zona a disco in piazzale Luraschi, la piazza della stazione.