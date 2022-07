Le lamentele sui lavori stradali a Tornavento: “Usate il buon senso”

«É una cosa sistematica a Lonate Pozzolo, è una cosa incredibile: c’è qualcosa che non va all’ufficio tecnico».

Lamenta così un residente di Lonate Pozzolo, Roberto Tumeo, mentre racconta cosa non va bene dei lavori alla segnaletica che si sono appena conclusi a Tornavento e che secondo lui non vanno bene: «Hanno finito pochi giorni fa i lavori di segnaletica a Tornavento e sono riusciti a fare le linee dei parcheggi anche davanti al cancello di alcune case, quando per limite di legge dovrebbe esserci 1-1,5 metro di distanza».

«In altre strade – continua il cittadino – hanno messo le strisce con poco margine di spazio e non ci si passa nemmeno con la sedia a rotelle. All’assessore Perencin e all’ufficio vorrei dire di usare buon senso: le strisce del parcheggio davanti a un’abitazione impediscono il passaggio della sedia a rotelle, oltre ad ostruire i lavori dell’ambulanza se fosse necessario un intervento».