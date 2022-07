Locomotiva in fiamme sulla Centovallina

La Polizia cantonale comunica che questa mattina, giovedì 28 luglio, verso le 06.30 sulla tratta ferroviaria della Centovallina, poco prima dell’abitato di Camedo, si è verificato un principio d’incendio alla cabina di guida posteriore dell’elettrotreno.

Le cause saranno appurate dall’inchiesta di polizia. La macchinista, unica persona a bordo al momento del sinistro, ha prontamente reagito allertando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Losone, i pompieri di Locarno. Al momento la tratta ferroviaria è ancora interrotta e da parte delle FART sono stati predisposti dei bus sostitutivi Verdasio-Camedo per il traffico regionale e dei bus sostitutivi via Brissago per il traffico internazionale Locarno-Domodossola.