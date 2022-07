Luigi Luce rientra nel Partito Democratico. L’ex vicesindaco della città e oggi medico di base in pensione, riprende la militanza politica dopo l’addio al partito di centrosinistra dato qualche anno fa. Ad annunciarlo è la sede cittadina del Pd: «La storia del centrosinistra in Italia è da sempre ricca di fratture e di divisioni e anche nella nostra piccola città le cose non sono andate diversamente negli ultimi anni. Il Partito Democratico di Tradate è fermamente convinto che l’offerta di una credibile alternativa politica alla nostra cittadinanza passi in prima battuta da una rinnovata unità di tutte le forze del centrosinistra che hanno valori e progetti comuni».

«Il nostro Circolo sta attivamente lavorando a questo con l’obiettivo di presentarsi competitivo e con un progetto vincente per le prossime elezioni amministrative del 2024 – spiegano dal Pd -. Per fare questo occorre in primo ruolo ridare slancio e forza al Partito Democratico, facendone il perno di qualsiasi coalizione di centrosinistra. Un primo importante risultato di questa attività è il ritorno nel PD di una nota figura del centrosinistra tradatese: il dottor Luigi Luce, già vicesindaco e consigliere comunale, è da oggi nuovamente un membro del nostro Circolo».

«Ne siamo felici, sia perché la sua comprovata esperienza politica e amministrativa sarà di grande aiuto nella costruzione del nostro progetto politico per il 2024, sia perché il suo rientro simbolicamente mette la parola fine alla scissione avvenuta a sinistra del PD diversi anni or sono – commentano soddisfatti dal Pd di Tradate -. Siamo consapevoli che la strada da fare è ancora lunga: da un lato bisogna continuare a lavorare per coinvolgere nuovamente i tanti che ci hanno lasciato; dall’altro bisogna raccogliere forze nuove e giovani che portino idee ed entusiasmo. Inoltre, una volta fatto questo occorrerà necessariamente trovare una piattaforma programmatica comune con le forze civiche che non si identificano con il centrodestra tradatese per presentarsi uniti e competitivi alle prossime amministrative. Non si tratta di un percorso facile, ma chi ben comincia è a metà dell’opera ed il ritorno di Luigi è sicuramente un ottimo inizio».