Da Luvinate all’Inter, primo contratto da professionista per Chiara Robustellini

Primo contratto da professionista per Chiara Robustellini, calciatrice classe 2003, di Luvinate, che ha firmato con l’Inter Women. La società nerazzurra blinda così la giovane giocatrice con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Finora era impensabile, se non impossibile anche a livello normativo, firmare un contratto di durata quinquennale per una calciatrice, ma cn l’entrata in vigore del professionismo tutto cambia.

Terzino di ruolo, Chiara Robustellini è una calciatrice della Nazionale Under 19 e nel mese di giugno ha preso parte al primo raduno con la Nazionale maggiore femminile per UEFA Women’s Euro 2022.