Maurizio Ampollini confermato presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Comunitaria del Varesotto – così come designato dal Comitato di Nomina ì nello scorso mese di maggio – si è riunito per la prima volta oggi, venerdì primo luglio 2022, ed ha nominato il Presidente che guiderà la Fondazione del Varesotto per i prossimi 5 anni. Maurizio Ampollini è stato rieletto presidente all’unanimità; Emilio Cremona è stato eletto vicepresidente.

Si completa così la governance dell’ente che ha sede in via Orrigoni 6 a Varese; dell’attuale CdA fanno parte: Adamoli Roberto, Ampollini Maurizio, Brusa Pasqué Elena, Cremona Emilio, Fagnani Elisa, Galli Luca, Gaspari Giorgio, Gibiliscoì Giuseppe Luigi, Giudici Daniele Pietro, Mascetti Andrea, Massironi Carlo, Papa Giorgio, Redaelli Giuseppe, Sartorio Elena, Vago Marino.

Il Collegio dei Revisori è invece formato da Castagna Luigi, Petrillo Marco e Zazzeron Damiano (membri effettivi) e da Mantegazza Alberto e Tibiletti Giorgio (membri supplenti). Nelle prossime sedute saranno anche indicati i membri delle commissioni (investimento patrimonio; attività erogative; raccolta fondi e rapporti con il territorio).

«Questa nomina rappresenta un grande onore per me – ha commentato Maurizio Ampollini – Ringrazio i componenti del CdA per la fiducia nuovamente riposta in me e rinnovo il mio impegno ad operare per dare risposte ai bisogni della nostra comunità. Gli anni passati hanno richiesto molto impegno sul fronte delle emergenze, ma questo non ha distolto la nostra attenzione rispetto alla promozione del dono e alla necessità di aggregare le risorse della comunità attorno a obiettivi che mirano al bene comune. Sarà fondamentale continuare la collaborazione con istituzioni, organizzazioni non profit, soggetti pubblici e privati al fine di essere una Fondazione veramente di Comunità».