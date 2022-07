“Meno male che il coursing dei levrieri è stato annullato”

Pubblichiamo l’intervento di Stefania Traini, presidente dell’associazione Pet levrieri, sulla decisione dell’Ippodromo di Varese di annullare la prevista corsa dei levrieri

Esprimiamo la nostra soddisfazione per la decisione dell’ippodromo di annullare la dimostrazione di coursing con cani levrieri che era stata annunciata ieri e che era prevista per sabato 16 luglio.

E’ un evento discutibile dal punto di vista del benessere dei cani, che sono utilizzati per suscitare divertimento nel pubblico e per diffondere una pratica che si autoproclama sportiva ma che sport non è. Un’attività che peraltro, pur non espressamente vietata dalla legge, non è per questa ragione autorizzata.

Noi non riteniamo che le corse con i cani e il coursing (una competizione tra cani che inseguono un fiocco di plastica o di pelle trainato da un motore) siano assimilabili ad attività sportive, né che siano in grado di favorire una libera e sana espressione armonica delle motivazioni, emozioni, abilità sociali e capacità cognitive dei levrieri.

Stefania Traini, presidente dell’associazione Pet levrieri