Mondiale Endurance a Monza, Alessio Rovera vuole confermarsi leader di classe

La vettura più attesa a Monza in questo fine settimana è quella che ancora non c’è. Sul tracciato brianzolo si disputa la quarta tappa stagionale del WEC, il Mondiale Endurance, nella quale ci sarà l’esordio delle hypercar Peugeot (le vetture hypercar sono quelle della classe regina ndr) ma a prendersi la scena nelle ore precedenti all’inizio del weekend è stata la Ferrari. A Fiorano, con Alessandro Pier Guidi e Nicklas Nielsen, ha infatti effettuato i primi giri di pista la vettura del Cavallino Rampante che dal 2023 gareggerà nel WEC dando la caccia anche alla 24 Ore di Le Mans.

In attesa del bolide rosso, a Monza sarà quindi sfida a quattro (case) nella Hypercar con la Peugeot che è iscritta con due vetture, la #93 (Di Resta, Jensen, Vergne) e la #94 (Duval, Menezes, Rossiter) per contrastare le due Toyota, la Alpine e la Glickenhaus. Alpine che nonostante la disastrosa Le Mans è ancora in testa alla classifica con i suoi tre piloti, Negrao, Vaxiviere e Lapierre.

La “6 Ore di Monza” è particolarmente attesa anche dai tifosi di Varese per la presenza in pista di Alessio Rovera. Il ferrarista di Casbeno e i suoi compagni di squadra (il francese Perrodo e il già citato Nielsen) sono in credito con la fortuna sia per quanto riguarda Le Mans, sia per la prova monzese di settimana scorsa nella serie ELMS. La Gibson-Oreca numero 83 della AF Corse è intenzionata a mantenere la testa della classifica mondiale Pro-Am di classe LMP2: il trio del team italiano ha 99 punti in cassaforte contro i 91 dell’Algarve Pro Racing (#45 – Allen, Binder, Thomas) e i 66 del team Ultimate (#35 – Heriau, J.B. Lahaye, M. Lahaye).

Rovera ha dalla sua la perfetta conoscenza del tracciato perché considera Monza come la “pista di casa” e vorrebbe continuare a macinare giri e tempi di altissimo livello, anche per consolidare la sua candidatura alla hypercar Ferrari. Il varesino, come tutti i piloti sotto contratto con Maranello in ambito endurance, avrà l’occasione di testare il nuovo bolide con la speranza di essere inserito dall’anno prossimo in una delle due formazioni iscritte al WEC (sei piloti in tutto).

«Nella corsa dell’ELMS abbiamo pagato un improvviso inconveniente all’acceleratore quando mancava poco al traguardo e avremmo anche potuto salire sul podio assoluto – spiega Rovera – Però avevamo un buon passo e non possiamo rimproverarci nulla: ora abbiamo l’occasione di una rivincita nel Mondiale, sperando di confermarci competitivi e poter vivere un fine settimana sereno».

Tra prototipi (le 6 hypercar e le 14 LMP2) e GT sono 38 le vetture iscritte alla 6 Ore di Monza per il FIA WEC. Il weekend inizia venerdì 8 con la prima sessione di prove libere alle 15.30. Sabato FP2 alle 9.00 ed FP3 alle 13.30, mentre le qualifiche si disputano a partire dalle 17.30. Domenica 10 luglio la gara con start alle 12 in punto e bandiera a scacchi alle 18.