Parte dal Lido di Bodio la nuova stagione dell’Asd Don Bosco

Presentazione al Lido di Bodio della nuova stagione dell’Asd Don Bosco. Presenti la dirigenza della società e l’amministrazione comunale di Bodio Lomnago con il sindaco Eleonora Paolelli in prima fila.

«Abbiamo presentato le squadre che partiranno per la prossima stagione – spiega Franco Paolelli, presidente della sezione calcistica della Polisportiva di Bodio Lomnago -. La prima squadra che ha mantenuto l’assetto della passata stagione, con l’inserimento di 4 nuovi calciatori di categoria: le nostre aspettative sono come lo scorso anno, quando puntavano a vincere e ci siamo riusciti. Anche quest’anno vorremmo riprovarci. Poi abbiamo presentato allenatori e giocatori della Juniores, per cui siamo riusciti ad allestire una squadra di 18 giocatori tutti del 2005, insieme a dei fuori quota 2003/4: siamo molto contenti perché dopo molti anni abbiamo riportato a Bodio la Juniores. Il nuovo progetto sportivo prevede anche di allestire una squadra di Giovanissimi e una di Esordienti».

La serata è proseguita con Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla, che con le sue parole ha voluto sensibilizzare i presenti parlando dell’associazione e dell’importanza di fare volontariato e impegnarsi. Per allietare l’evento anche il food track di Giancarlo Micheli.

«Era doveroso partecipare a questo evento, importante per il nostro paese. La squadra ha raggiunto un traguardo importante e vogliamo che sentano quanto teniamo a loro spronandoli per la prossima stagione», commenta Eleonora Paollelli, primo cittadino e prima tifosa dell’Asd Don Bosco. A condividere questo momento di festa Radio Village Network, radio ufficiale della squadra, che ha trasmesso in diretta la serata.