I ragazzi del Cse “L’aurora” in gita al Centro Cinofilo Salvataggio Alpino

La giornata del 30 giugno è stata sorprendente per i ragazzi con disabilità del Centro Socio Educativo “L’aurora” di Castello Cabiaglio: la grande sorpresa è stata infatti la visita del Centro Cinofilo Salvataggio Alpino di Voldomino di Luino.

Immersi in un paesaggio naturale situato a pochi chilometri da casa hanno potuto ammirare le peripezie che gli amici a quattro zampe hanno dovuto affrontare guidati con dagli istruttori cinofili attenti ed appassionati tra cui Giovanni Cotugno, responsabile del centro canino. Fra percorsi ad ostacoli che comprendono anche campo di macerie dove esclusivamente tramite l’olfatto Labrador e varie razze si cimentavano nella ricerca del disperso, subito dopo aver invidiato la persona nascosta sono stati premiati con una deliziosa ricompensa.

«Questi cani seguono un addestramento fin dai sei mesi di vita» spiega Cotugno «grazie al nostro lavoro sono in grado di salvare vite umane».

S.F., utente del C.S.E. racconta come ha vissuto questa esperienza: «Sono rimasta molto colpita da come questi cani cercavano le persone nascoste con incredibili salti arrivando sempre al posto giusto».

Alla fine della giornata i ragazzi affetti da disabilità fisica e mentale hanno scoperto, in primo luogo, una realtà vicina a loro di cui non conoscevano l’esistenza e grazie alle carezze fatte ai simpatici animali sono andati a casa col sorriso.