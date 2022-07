Il “regolamento di conti“ a Cantello con l’amico poi la caccia alla ex

Erano amici Salvatore Stefano Solazzo, l’operaio di 51 anni di Morazzone e Daniele Morello (a sinistra nella foto), piccolo imprenditore anche lui cittadino italiano ma residente a Stabio, appena dentro i confini col Canton Ticino.

E secondo la ricostruzione offerta dal Corriere della sera il primo aveva chiesto al secondo una sorta di mediazione per riuscire a convincere la terza vittima di questa storia, la quarantacinquenne di origini kosovare e sua ex compagna, a riaccendere la relazione. Poi però le cose sono cambiate e tra i due , fra Morello e Remzije – così si chiama la signora colpita alle Terme di stadio lunedì nel tardo pomeriggio – sarebbe nata una relazione.

Dunque da questa voglia di rivalsa sarebbe maturata l’idea di “regolare i conti” con l’amico infedele e l’amante. Alla fine la cronologia di quanto avvenuto è nota: l’incontro sulla via Varese a Cantello e i due colpi esplosi uno dei quali raggiunge Morello in zona vitale: l’uomo fa in tempo a uscire dall’auto e i passanti avvisano il 112.

Sono le 18.30. Ma il disegno di Solazzo arriva a compimento raggiungendo le Terme di Stabio dove la ex lavora: spara un colpo all’addome, poi si toglie la vita. La donna combatte in ospedale e le sue condizioni sono in miglioramento.