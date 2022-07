Sparatoria a Cantello e Stabio: la donna è fuori pericolo

Almeno uno dei tre coinvolti nella sparatoria che ha coinvolto i comuni di Cantello e Stabio ieri sera probabilmente sopravviverà.

La polizia Cantonale ha infatti riferito che la ex compagna di Salvatore Stefano Solazzo, che ieri sera ha ucciso con un colpo di pistola sulla strada della Valsorda a Cantello l’attuale compagno della donna, Daniele Morello e ha poi tentato di freddarla davanti alle terme di Stabio, non è più in pericolo di vita.

A riferire le parole della polizia cantonale è la RSI, in un servizio da Stabio di oggi.

La donna, 45enne, originaria del Kossovo e residente nel varesotto, stava lavorando alle terme di Stabio quando è stata raggiunta dall’ex compagno e colpita con la stessa pistola che aveva appena usato per ammazzare il suo nuovo fidanzato: la donna è stata trovata da alcuni passanti sul ciglio della strada, ferita gravemente, mentre chiedeva aiuto.

Ai bagni termali di Stabio sono stati posti i sigilli, per agevolare le indagini svizzere, coordinate dalla procuratrice pubblica ticinese Valentina Tuoni.

LA NOTIZIA DELLA RSI