Uccide il rivale in amore nei boschi di Cantello e poi spara alla ex in Svizzera

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel tardo pomeriggio di lunedì – 25 luglio – nel territorio di Cantello al confine con Varese. Sul posto i carabinieri del reparto investigativo di Varese che hanno transennato l’area: si tratta della strada della Valsorda che collega la zona di via Peschiera di Varese, dove c’è la motorizzazione Civile, a Cantello, una arteria molto utilizzata dai frontalieri e da chi deve recarsi alla dogana del Gaggiolo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si è trattato di un delitto passionale. Un uomo, geloso della nuova relazione della sua ex compagna, ha raggiunto in Italia l’attuale partner e lo ha ucciso lasciando il cadavere a bordo strada all’imbocco della Valsorda, a poche centinaia di metri dal confine con Varese. Successivamente ha varcato il confine fino a raggiungere le terme di Stabio dove ha sparato alla ex ferendola gravemente – sarebbe in fin di vita – e poi, rivolgendo verso di sé l’arma, uccidendosi.

Sul posto, in via Varese attorno alle 18.30 sono intervenuti ambulanza e automedica ma per l’uomo, di circa 45 anni, non c’era più nulla da fare.

La strada è stata chiusa da viale Peschiera a Varese fino alla rotonda sulla Sp3 a Cantello per permettere le operazioni ai carabinieri del reparto investigativo.