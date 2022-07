Ross e Brown, doppio acquisto americano per la Openjobmetis

Colbey Ross e Markel Brown: con due nuove aggiunte nel giro di poche ore la Pallacanestro Varese 2022-23 va vicina a completare la propria rosa, una squadra a cui ormai manca solo la guardia titolare per essere completa.

La notte ha portato consiglio a Colbey Ross: il play campione di Cechia con il Nymburk aveva tempo fino a oggi per accasarsi a Varese altrimenti la Openjobmetis avrebbe cambiato obiettivo. Ross, allora, ha deciso per il “sì” proprio quando le speranze di averlo in biancorosso parevano ai minimi termini: si alternerà a Giovanni De Nicolao in regia sia per concludere in proprio, sia per “alimentare” il nuovo pivot Owens che attende impaziente palloni sopra al ferro.

Con il giovane prodotto dell’università di Pepperdine, tenuto d’occhio alla summer league NBA di Las Vegas, arriverà anche un veterano come Markel Brown. 30 anni, un’esperienza solida in NBA con i Nets (venne scelto al numero 44 al draft 2014), il giocatore della Louisiana ha maturato presenze con la nazionale USA (vinse i Giochi Americani in finale con l’Argentina di Scola) ma anche in Eurolega con i turchi del Darussafaka. In passato anche una breve esperienza in quei Rio Grande Valley Vipers di G-League allenati dal nuovo coach biancorosso Matt Brase.

Buon tiratore e abile in campo aperto Brown (ultima stagione ad Anversa, in Belgio) non ha ancora firmato ma tutto lascia pensare che la direzione presa dalla società e dal giocatore sia segnata; sarà lui a occupare il ruolo di ala nonostante un’altezza non eccessiva per la posizione (1,91) posizionando così Reyes in posto 4.

Con i due esterni, dicevamo, manca ora un solo giocatore per completare la rosa: la guardia titolare per cui si attende un uomo in grado di fare canestro spesso e volentieri. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi.