Da Saronno arriva l’endorsement per Giovanni Corbo come candidato PD alle elezioni

Dal sindaco di Saronno un endorsement per il segretario provinciale del PD Giovanni Corbo. Augusto Airoldi, primo cittadino saronnese, conclude una lunga riflessione sul momento politico che sta vivendo il Paese con la candidatura del collega di Besnate come uomo ideale per rappresentare il territorio nella corsa alle prossime politiche del 25 settembre: «La riduzione del numero dei parlamentari imporrà estrema attenzione alla scelta del candidato migliore: quello più riconosciuto come capace dagli elettori del collegio di riferimento. Le elezioni amministrative di questi ultimi anni, dimostrano che, anche nei nostri territori, il centrosinistra vince quando presenta candidati con questo radicamento – scrive Airoldi, eletto due anni fa con una coalizione di centrosinistra col PD sostenuto da liste civiche -. Se per quanto riguarda il Senato la riconferma di Alessandro Alfieri credo sia un “must”, considerato il grande lavoro svolto sia in Senato che sul territorio, ad iniziare dai frontalieri, per il collegio plurinominale della Camera dei deputati di Varese, la candidatura che meglio risponde a questi requisiti, a mio avviso, è quella di Gianni Corbo, attuale sindaco di Besnate e Segretario provinciale del PD. C’è un PD che può dare un contributo sostanziale all’affermazione del centrosinistra anche nelle nostre terre, non sprechiamolo!».

«Più che due anni di pandemia, la guerra e le disastrose conseguenze sociali ed economiche, poterono l’insipienza e l’ingordigia di M5S, Lega e FI. Potrebbe essere questa la sintesi, estrema ma neppure troppo, delle scellerate scelte politiche che hanno causato la caduta del Governo Draghi e le elezioni politiche il prossimo 25 settembre. Proprio quando sarebbero stati indispensabili un Governo nel pieno dei suoi poteri, un Parlamento che il contesto internazionale richiederebbe capace di legiferare al di sopra delle fisiologiche divisioni politiche e una rappresentanza internazionale credibile, noi italiani ci troviamo con le Camere sciolte e un Governo in carica per il solo disbrigo degli affari correnti. Unica, magra, consolazione: sappiamo chi ringraziare, senza se e senza ma – scrive Airoldi -. Ci attende una campagna elettorale inaspettata nei tempi e nelle geometrie politiche. Ma che può, finalmente, far capire chi sta con chi e, soprattutto, per fare cosa. Una campagna resa difficile anche dal periodo feriale, ma che può consentire, almeno nel centrosinistra, di proporre un progetto ed una coalizione, saldamente basati sull’agenda Draghi e capaci di guardare, senza infingimenti di sorta, all’Europa, al contrasto ai cambiamenti climatici, alle indispensabili riforme sociali ed economiche, alla lotta ad ogni tipo di evasione fiscale, al lavoro e alle fasce più deboli della popolazione».