«L’ansia è un tratto del patrimonio genetico di ciascuno di noi: un’escrescenza biologica, chimica, tangibile che racconta di un’incessante – e a volte insopportabile – ruminazione delle interiora. Nel romanzo, la genesi di questo stato emotivo viene scandita da precise dinamiche domestiche che si sono ripetute sin dall’infanzia, fino a sedimentarsi dentro l’animo del protagonista, e dando vita a quello che lui stesso definisce: “paludi di un umore incomprensibile, plumbeo, umbratile”».

Venerdì 20 dicembre, alle 21, Francesco Fontana presenta a Besnate “Genesi della mia ansia”, un romanzo che è storia individuale ma anche riflessione – che vuol essere collettiva – sul tema della salute mentale (foto: Simone Muri, per circolo Gagarin).

L’incontro è promosso da Banca del Tempo Besnate e rientra anche nel programma della Mostra del Libro di Besnate, al palazzo municipale di piazza Mazzini.

Il libro

Francesco Fontana in “Genesi della mia ansia” indaga le origini e le circostanze in cui l’ansia prende il sopravvento e ci narra, in maniera molto personale, di quella successiva «chiamata alle armi», in cui si scopre come certi fantasmi vadano guardati in faccia e debbano essere trattati per quello che sono: spiriti, sagome, evanescenze.

In quest’ottica, “Genesi della mia ansia” è un romanzo specchio che non mostra unicamente il suo carattere individuale, ma rivela come la salute mentale possa essere un affare che riguarda tutti, così come la ricerca primaria del benessere ha pieno diritto di essere riconosciuta nella traiettoria universale dei beni individuali inalienabili.